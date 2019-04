Herrera acredita que FC Porto pode fazer história e eliminar o Liverpool

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 17:46 | Futebol Nacional

O médio mexicano reconheceu que "não será fácil" inverter a desvantagem de dois golos trazida do jogo da primeira mão, em Inglaterra, mas garantiu que o FC Porto "pode causar problemas" ao adversário.



"Se for pelo plantel ou números, eles são favoritos, mas nós somos campeões em Portugal e temos uma equipa forte. Isso também nos faz ser favoritos. Eles estão em vantagem, mas acredito na nossa capacidade e estou muito confiante que podemos ter um bom resultado para continuar o sonho da Liga dos Campeões", disse o também capitão dos ‘azuis e brancos’.



Herrera falhou o jogo da primeira mão, em Liverpool, devido a castigo, e reconheceu que foi "pior estar a sofrer por fora", mas garantiu ter visto um FC Porto capaz de dar a volta à eliminatória.



"Tomando as precauções necessárias contra uma equipa tão poderosa como o Liverpool, em casa somos uma equipa forte, com a energia que nos dão os adeptos. Acredito que podemos causar estragos ao Liverpool e ter um resultado que nos possa manter na ‘Champions’", analisou.



O mexicano esteve presente na derrota caseira (5-0) perante o mesmo adversário, na época passada, então nos oitavos e final da Liga dos Campeões, mas recusou encarar este jogo com uma "vingança" por esse desaire.



"Se me perguntarem se é uma vingança, não penso assim. O resultado foi um pouco enganador, é verdade que foram superiores, mas estivemos bem. Cometemos erros que eles aproveitaram. Mas já é passado. Temos de viver o presente e amanhã [quarta-feira] temos uma excelente oportunidade para fazer história e não queremos deixá-la passar", garantiu Herrera.



Quando questionado se Sérgio Conceição já o tinha abordado para sua renovação de contrato, que termina no final desta época, o médio mexicano disse "ser um tema pessoal que não há necessidade de expressar", acabando por ver o treinador travar uma outra pergunta sobre o interesse do Atlético de Madrid na sua contratação.



A partida entre FC Porto e Liverpool está agendada para as 20h00 desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, e será arbitrada pelo holandês Danny Makkelie.