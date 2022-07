Hevertton Santos deixa Sporting B e reforça Estrela da Amadora

Há 11 anos no Sporting, onde cumpriu todas as etapas da formação, Hevertton Santos fez a atual pré-temporada sob o comando de Rúben Amorim, depois de na época passada ter alinhado em 26 jogos, nos quais marcou um golo, na equipa B dos 'leões'.



O Sporting vai ficar com 50% do passe dos direitos desportivos de Hevertton Santos, que deixa o clube em definitivo para rumar à Reboleira, onde rubricou um contrato válido por duas temporadas.



O jogador, de 21 anos, torna-se assim a 18.ª cara nova do plantel orientado por Sérgio Vieira.



Antes, chegaram os guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e os defesas Erivaldo Almeida (ex- Grêmio Novorizontino, Brasil), Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte, Brasil), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).



Os médios Sebastián Guzmán (ex-Once Caldas, Colômbia) e Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e os avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália) completam a lista de reforços.



É de prever que nos próximos dias o Estrela da Amadora anuncie mais reforços para a zona do meio-campo, dado que neste momento apenas possui três elementos para esse setor. Para já, transitam para a equipa principal Samuel Njoh e Miguel Pinto, que na temporada passada alinhavam na equipa de sub-23 amadorense.



Os 'tricolores' apresentam-se aos sócios este domingo, às 19:30, frente aos angolanos do Petro de Luanda, em jogo relativo ao troféu José Gomes.



Antes do encontro será feita uma recolha de bens para ajudar os Bombeiros Voluntários da Amadora (BVA) no combate aos fogos rurais. A entrega destes bens será feita na secretaria do clube, sendo que junto às bilheteiras será feita uma recolha de fundos destinada também aos BVA.



O arranque oficial da temporada está agendado para 07 de agosto, às 11:00, na visita ao terreno do Feirense.