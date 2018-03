Hipotética transferência de Miguel Cardoso causa mal-estar

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Mar, 2018, 12:28 / atualizado em 06 Mar, 2018, 12:28 | Futebol Nacional

Contatados pela Antena 1, os responsáveis do Rio Ave não quiseram reagir por considerar esta informação absurda.



Do lado do Sporting Bruno de Carvalho, através de uma publicação no Facebook, escreveu: "Os cartilheiros do Benfica têm sempre de inventar um novo assunto para esconderem os” vouchers”, “emails” jogos para perder e agora visitas mistério ao tribunal..:”



Bruno de Carvalho remata escrevendo: "O treinador do Sporting tem um nome...Jorge Jesus".



Em declarações à Antena 1, José Pereira repudia este tipo de notícias desfasadas no tempo.





A nove jornadas do final do campeonato da I Liga começam a surgir os primeiros rumores relativos à próxima época.