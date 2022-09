História, ao 89º campeonato

O máximo foi uma equipa chegar à jornada 6 com 0 pontos, nunca duas.



Mas mesmo só uma equipa, sabe quantas vezes isso aconteceu nos 89 campeonatos? Apenas 8 (!) vezes. Esta é a nona vez que acontece , mas apenas a 1ª vez com duas equipas a zero.



E é apenas a segunda vez neste século que alguém chega com zero pontos ao fim de 6 jornadas.





2022/23 - Marítimo e Paços – 6 jogos – 6 derrotas



As outras 8 vezes:



2015/16 – Académica – 6 jogos – 6 derrotas

1964/65 – Torreense – 6 jogos – 6 derrotas

1963/64 – Olhanense – 6 jogos – 6 derrotas

1962/63 – Feirense – 6 jogos – 6 derrotas

1945/46 – UD Oliveirense – 6 jogos – 6 derrotas

1943/44 – Académica – 6 jogos – 6 derrotas

1939/40 – Vitória FC – 6 jogos – 6 derrotas

1938/39 – Casa Pia – 6 jogos – 6 derrotas



Vamos ver nesta jornada 7 o que vão fazer Paços e Marítimo, ambas vão jogar fora, Paços em São Miguel e o Marítimo … na Luz!