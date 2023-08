Houssem Mrezigue é reforço do Vizela

O médio argelino Houssem Mrezigue, que passou as últimas temporadas ao serviço do CR Belouizdad, emblema do seu país, é reforço do Vizela, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O argelino chega cedido pelo CR Belouizdad, reservando o FC Vizela a opção de compra. Aos 23 anos, Mrezigue soma 10 internacionalizações e foi eleito melhor jogador da última CHAN”, lê-se na publicação nas redes socias do clube.



Houssem Mrezigue é agora mais uma opção para o meio-campo do técnico Pablo Villar, treinador espanhol que garantiu uma vitória e um empate ao serviço do Vizela nos cinco jogos que já fez esta época.



Na I Liga, a formação minhota ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, com um ponto conquistado em três jornadas.