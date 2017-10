Humberto Coelho admite falhas no vídeo-árbitro

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 12:25 / atualizado em 25 Out, 2017, 12:25 | Futebol Nacional

Humberto Coelho realça o desempenho positivo do vídeo-árbitro nos três primeiros meses de utilização do novo sistema | Epa

O dirigente, questionado pela jornalista Cláudia Martins sobre o desempenho do novo sistema de ajuda às equipas de arbitragem, considerou: “É o primeiro ano de utilização do sistema e o protocolo da sua implementação já previa que pudesse haver falhas, porém a parte positiva é maior que a negativa”.



Humberto Coelho recordou os últimos três meses de utilização do VAR e realçou: “O sistema tem decidido situações complicadas quase sempre bem e continua a aperfeiçoar-se. A tecnologia também falha”.





O diretor federativo que assistiu ao primeiro jogo da seleção principal feminina para o grupo 6 de qualificação para o Mundial’2019, que Portugal perdeu com a Bélgica por 1-0, ainda falou da missão social da federação para justificar a escolha dos locais para os próximos jogos da seleção “A” masculina: “A seleção é de Portugal. Temos de descentralizar os jogos. Agora vamos jogar a Viseu e Leiria com a Arábia Saudita (10/11) e os Estados Unidos (14/11) e levar a alegria do futebol a zonas afetadas pelos incêndios”.O dirigente referiu-se também ao atual estado do futebol feminino em Portugal para enaltecer o trabalho feito pelos clubes e desejar que outros se juntem para que aumente a qualidade do treino e dos praticantes.Sobre o desempenho da seleção portuguesa admitiu que a equipa das quinas “está a chegar a um segundo patamar no ‘ranking’ geral das seleções no setor feminino”.As últimas palavras de Humberto Coelho foram dirigidas a Cristiano Ronaldo e à recente conquista do prémio “The Best” para referir que se trata do “fruto de um trabalho intenso, de um grande profissional que quer melhorar sempre. Espero que se mantenha no ativo bastante tempo”.