I Liga. 81 hipóteses de descida de divisão

- Existem à entrada para última jornada… 81 hipóteses de descida de divisão.- Farense – desce em 48 delas- Rio Ave – desce em 27 delas- Boavista – desce em 5 delas- Portimonense – desce em apenas 1- Rio Ave – fica em posição de play-off em 33 delas- Farense – fica em posição de play off em 21 delas- Boavista – fica em posição de play off em 20 delas- Portimonense – fica em posição de play off em 7 delas- Portimonense – fica livre em 73 delas (90,1% de ficar na I Liga)- Boavista – fica livre em 56 delas (69,1 % de ficar na I Liga)- Rio Ave – fica livre em 21 delas (25,9% de ficar na I liga)- Farense – fica livre em 12 delas (14,8% de ficar na I liga)- E se as 4 equipas terminarem todas com 34 pontos. Aí desce o Portimonense, pois no campeonato a 4… é a que menos pontos tem. Vai aos "play-off" neste cenário, a outra equipa algarvia, o Farense.- Rio Ave está na I Liga há 13 épocas consecutivas (desde 2008/09)- Boavista está na I Liga há 7 épocas consecutivas (desde 2014/15)- Portimonense está na I Liga há 4 época consecutivas (desde 2017/18)- Farense está na I Liga há 1 época (desde 2020/21)- Marítimo vai para a sua 37.ª época consecutiva… Quinto clube há mais tempo consecutivo no escalão principal.

- Tondela vai para a sua 7.ª época consecutiva (nunca desceu).