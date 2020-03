I Liga. André Almeida às portas do jogo 200 no campeonato

André Almeida





- O jogador do Benfica, de 29 anos, vai completar, se jogar na próxima jornada no Bonfim, 200 jogos na liga principal.





- André será o 8.º jogador deste campeonato a atingir os 200 jogos. Apenas 7 jogadores têm mais jogos na principal liga.





- Os 7 jogadores com mais jogos no escalão principal, dos jogadores no ativo:





1.º - Tarantini (RA) - 308 jogos

2.º - João Aurélio (Mor) - 272 jogos

3.º - Mateus (Boa) - 271 jogos

4.º - Nuno Coelho (Bel) - 229 jogos

5.º - Pizzi (Ben) - 220 jogos

6.º - Mano (VFC) - 209 jogos

7.º - Edgar Costa (Mar) - 205





- Esta é a 11ª época de André Almeida na I Liga.





- Os 199 jogos de André Almeida na I Liga:





23 jogos no Belenenses

11 na União de Leiria

165 no Benfica





Nestes 199 jogos marcou 9 golos.