I Liga. Aves e Vitória de Guimarães tentam regressar aos triunfos

A jogar em casa, o Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 13 pontos, procura voltar aos triunfos, depois de dois jogos sem vencer, frente a um Vitória, oitavo, com 28, que perdeu na jornada passada na receção ao FC Porto, por 2-1, num encontro marcado pelo abandono do relvado de Marega, na sequência de insultos racistas.





Na formação avense há uma baixa: Beunardeau cumpre um jogo de castigo.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa vermelha e branca, Nuno Manta, mostrou-se convencido de que mais jornada menos jornada a equipa deixará o último lugar e por isso, neste jogo, só a vitória interessa.





A equipa minhota avança para o desafio na máxima força.





No lançamento do desafio o técnico Ivo Vieira foi o porta-voz da ambição vimaranense num campo onde nos últimos quatro jogos os "conquistadores" venceram por três vezes e empataram uma.







O Vitória de Guimarães pode subir provisoriamente ao sétimo lugar, caso vença o encontro, enquanto os avenses deixam a última posição se somarem os três pontos.



Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães, 20h30Tondela - Rio Ave, 18h00Belenenses SAD - Marítimo, 20h30Paços de Ferreira - Famalicão, 15h00Moreirense - Santa Clara, 15h00Sporting - Boavista, 17h30Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 20h00FC Porto - Portimonense, 20h30Gil Vicente - Benfica, 19h30.