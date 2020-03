I Liga. Belenenses SAD e Famalicão empatam a zero

Com este resultado, os famalicenses mantiveram o sexto lugar, com 37 pontos, menos um do que o Rio Ave, que ocupa o quinto lugar, que deverá dar acesso à Liga Europa, e a dois do Sporting, que tem menos um jogo.

O Belenenses SAD, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder, subiu ao 13.º lugar, com 26 pontos, 10 acima da zona de despromoção.