I Liga. Benfica começa mal e FC Porto resiste

No Estádio do Bessa, no Porto, um golo do internacional eslovaco Bozeník, aos 90+13 minutos, deu aos encarnados o pior início possível de defesa do título e a primeira derrota do clube da Luz em quase uma década (nove anos) no arranque de um campeonato.Já o FC Porto, sem o técnico Sérgio Conceição e o capitão Pepe, ambos castigados, venceu o Moreirense no regresso ao principal escalão com uma vitória por 2-1, após reviravolta no marcador durante a segunda parte, numa primeira ronda sem qualquer empate entre as 18 equipas.





Início prometedor das "águias"



Motivado após o triunfo na Supertaça (2-0) sobre o FC Porto, o Benfica entrou a vencer no Bessa, com novo golo de Di Maria, aos 22 minutos, mas a segunda parte foi para esquecer para a formação do germânico Roger Schmidt.



O croata Petar Musa, antigo avançado do Boavista, "ajudou" a sua antiga equipa, aos 50 minutos, ao ser expulso e, pouco depois, aos 55, o seu substituto na formação do Bessa, o eslovaco Bozenik, refez a igualdade no marcador.



Mesmo com menos uma unidade, o Benfica fez valer o estatuto de campeão e voltou à vantagem, aos 75 minutos, com Rafa a cabecear com sucesso, mas o cenário acabou por piorar até final, sobretudo após uma substituição tripla de Schmidt, que deixou os encarnados perdidos em campo. Saíram de uma só vez João Neves, Kokcu e Rafa, numa mudança radical do germânico.



O Boavista aproveitou e voltou a empatar a partida, com uma grande penalidade de Bruno Lourenço, aos 90 minutos, e, já com esse jogador da casa expulso por falta violenta, a equipa de Petit chegou ao triunfo, com Bozeník a aproveitar o excessivo tempo de compensação do árbitro da partida, que ultrapassou, e muito, a decisão inicial de descontos.



O Benfica começou mal no Bessa e o mesmo cenário teve perto de acontecer com o FC Porto, mas a equipa vice-campeã acabou por conseguir fugir à derrota e somar a primeira vitória na prova.