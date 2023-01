I Liga. Benfica defende liderança nos Açores

Os minhotos, que arrancam a ronda a quatro pontos dos encarnados, jogam no terreno do Paços de Ferreira, último posicionado, e o FC Porto, a cinco, tem uma viagem tradicionalmente difícil ao campo do Vitória de Guimarães.Já a 12 pontos da liderança, no quarto lugar, e a oito do acesso direto à Liga dos Campeões, o Sporting é o primeiro "grande" a entrar em campo ao receber na sexta-feira o Vizela.Após o empate no dérbi com os "leões" (2-2), o Benfica procura regressar no sábado aos triunfos nos Açores no terreno do atual 16.º e antepenúltimo classificado do campeonato e equipa em crise, com recentemente o técnico Jorge Simão a assumir o comando do Santa Clara após o despedimento de Mário Silva.Mesmo sem, até agora, apresentar o poderio que demonstrou antes da interrupção para o Mundial2022, a equipa de Roger Schmidt, que não poderá contar com o defesa central argentino Otamendi, devido a castigo, é clara favorita a vencer nos Açores, onde nunca foi derrotado.Na última temporada, os encarnados protagonizaram mesmo em São Miguel uma das maiores goleadas da época, quando venceram por 5-0.Por seu lado, o Santa Clara leva sete jogos seguidos sem vencer em todas as provas (cinco derrotas e dois empates), três a contar a I Liga, embora ainda esteja quatro pontos acima da zona direita de despromoção.Horas antes do duelo nos Açores, o Sporting de Braga vai tentar na Mata Real somar a quinta vitória seguida na I Liga e terminar com a recente recuperação do Paços de Ferreira, que na última jornada alcançou, finalmente, o primeiro triunfo na prova (1-0 no campo do Rio Ave).Os bracarenses procuram reduzir ainda mais a diferença para o Benfica e também reforçar o segundo posto, à espera igualmente de um possível deslize do FC Porto em Guimarães, jogo que fecha o dia.Após a goleada sobre o Famalicão (4-1), os campeões nacionais visitam o terreno do sexto classificado da I Liga, equipa que não vence na prova há três jogos, sete em todas as competições, mas esta época em casa já fez vida difícil a outro candidato ao título, o Benfica (0-0).Nas últimas três temporadas, a formação de Sérgio Conceição saiu vitoriosa de Guimarães, mas sempre pela margem mínima.Na sexta-feira, depois de dois jogos seguidos sem triunfos no campeonato, o Sporting está obrigado a bater o Vizela para não ficar ainda mais longe dos lugares de acesso à "Champions", num encontro que poderá marcar o regresso do médio japonês Morita, após paragem por lesão.O Vizela, oitavo posicionado, chega a Alvalade em boa forma, com dois triunfos nos últimos três jogos, ambos por 3-0.A ronda arranca precisamente na sexta-feira, às 19h00, com o Arouca a receber o Portimonense, e termina segunda-feira no Bessa com o Boavista-Desportivo de Chaves.Arouca – Portimonense, 19h00Sporting – Vizela, 21h15Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 15h30Santa Clara – Benfica, 18h00, horas de LisboaVitória de Guimarães - FC Porto, 20h30Marítimo - Estoril Praia, 15h30Casa Pia - Gil Vicente, 18h00Famalicão - Rio Ave, 20h30Boavista - Desportivo de Chaves, 20h15