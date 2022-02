I Liga. Benfica joga no Bessa a tentar reduzir o atraso para FC Porto e Sporting

A deslocação a casa do 12.º classificado aconselha, no entanto, muita prudência, uma vez que o Boavista perdeu apenas um dos 11 disputados na condição de visitado, apesar de ainda não ter recebido nenhum dos quatro primeiros classificados do campeonato.Para o encontro de hoje, com início às 20h15 e arbitragem de Rui Costa, o Benfica espera contar com a eficácia do avançado internacional uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da competição, com 18 golos.





Na equipa encarnada não há baixas significativas ainda que se possam perspectivar algumas mudanças com João Mário e Yaremchuk a terem hipóteses de substituir Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.





Nos "axadrezados" a equipa está quase na máxima força. Falta Porozo, castigado, e há a dúvida da condição física de Hamache (Petit deu a entender que ficará no banco).







Se a conquista do título parece um objetivo distante, um triunfo no Bessa mantém a equipa treinada por Nélson Veríssimo bem dentro da corrida pelo relevante segundo lugar da I Liga, que proporciona o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.



Programa da 23.ª jornada:

Boavista – Benfica, 20h15Gil Vicente - Belenenses SAD, 15h30Paços de Ferreira – Vizela, 18h00Vitória de Guimarães – Arouca, 20h30Marítimo - Famalicão, 15h30Sporting - Estoril Praia, 18h00Moreirense - FC Porto, 20h00Tondela - Sporting de Braga, 20h45Santa Clara – Portimonense, 19h15 (20h15, horas de Lisboa)