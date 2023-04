I Liga. Benfica obrigado a vencer o Estoril

Quando o caminho para o 38.º título de campeão parecia praticamente isento de sobressaltos de maior, as derrotas consecutivas ante o FC Porto, em casa, por 2-1, e em Chaves, por 1-0, conjugadas com os êxitos do seu grande rival, reabriram subitamente as contas do campeonato, com seis rondas – 18 pontos – em discussão até ao fim.As "águias" continuam a ser a única equipa a depender apenas de si própria, contudo, qualquer resultado que não seja o triunfo pode dar ainda mais "asas" ao FC Porto, animado com a quebra traduzida em três desaires de enfiada, um dos quais na Liga dos Campeões.O treinador Roger Schmidt tem visto as suas opções questionadas, pelo que tem urgência em terminar com esta má fase, igualmente alastrada à "Champions", onde foi eliminado pelo Inter.O campeão FC Porto mostrou na Luz que as contas só se fazem mesmo no fim: ainda assim, no sábado, imediatamente após saber de novo deslize do seu grande adversário, sentiu inesperadas dificuldades para vencer, ante os seus sócios, por magro 2-1, o lanterna-vermelha Santa Clara.Paços de Ferreira é destino habitualmente complicado para os "dragões", que, no sábado, vão encontrar um opositor verdadeiramente aflito, sendo penúltimo com somente 17 pontos, proibido de perder mais: o Estoril, 15.º com 25, é a primeira formação em terreno seguro.Se o Benfica, líder com 71 pontos, e o FC Porto, segundo, com 67, defrontam dois aflitos, o Sporting de Braga, terceiro, com 65, fará questão de colocar pressão adicional aos rivais na luta pelo título, quando abrir a ronda, esta sexta-feira, em visita ao Casa Pia, nono com os mesmos 39 pontos do sétimo.O Sporting, quarto, com 58 pontos, cada vez mais distante de uma vaga rumo à Liga dos Campeões, estará na partida que encerra a ronda, na segunda-feira, em Guimarães, ante um antagonista focado no quinto lugar, atualmente do Arouca (45), com os vimaranenses a serem sextos, a quatro pontos do objetivo.Depois de na ronda passada ter-se afastado mais dos dois clubes que se encontram em zona de descida direta, o Marítimo, que ganhou na receção ao Paços de Ferreira, vai a Famalicão para tentar somar mais alguns pontos e tentar tirar algum dividendo com os jogos de Paços de Ferreira e Estoril.Casa Pia - Sporting de Braga, 20h15.Famalicão – Marítimo, 15h30.Boavista - Rio Ave, 18h00.Paços de Ferreira - FC Porto, 20h30.Portimonense – Gil Vicente, 15h30.Santa Clara - Desportivo de Chaves, 18h00, horas de Lisboa).Benfica - Estoril Praia, 18h00.Arouca – Vizela, 20h30.Vitória de Guimarães – Sporting, 20h15.