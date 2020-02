I Liga. Benfica persegue vitória em Barcelos para segurar a liderança

Os encarnados, que viram a sua vantagem de sete pontos cair nas duas últimas jornadas para apenas um, depois das derrotas no Dragão com o FC Porto por 3-2 e na receção ao Sporting de Braga por 1-0, cairam este domingo para o segundo lugar, depois de o seu rival nortenho vencer na receção ao Portimonense por 1-0 e subir ao primeiro lugar, com dois pontos de vantagem.Deste modo, apenas a vitória interessa à equipa de Bruno Lage para poder recuperar a liderança, mas o teste é complicado, uma vez que a formação liderada por Vítor Oliveira tem sido muito forte em casa, onde já derrotou em Barcelos o FC Porto, 2-1 na primeira jornada, e o Sporting, 3-1 na 12.ª.





A equipa nortenha apresenta-se na máxima força para o confronto desta noite.





O treinador dos gilistas Vítor Oliveira na conferência de imprensa de antevisão da partida revelou que as expetativas são altas e o jogo motivador.









Também a equipa lisboeta avança para o desafio sem impedimentos de última hora.





No lançamento do jogo o técnico dos encarnados Bruno Lage vê a equipa desejosa de jogar e ganhar.











O jogo tem o início marcado para as 19h30, no Estádio Cidade de Barcelos e terá aebitragemd e Luís Godinho.





O relato do encontro é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Vítor Martins.







Desportivo das Aves -, 0-2Tondela -, 1-2- Marítimo, 1-0- Famalicão, 2-1- Santa Clara, 2-1- Boavista, 2-0- Vitória de Setúbal, 3-1- Portimonense, 1-0