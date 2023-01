I Liga. Benfica procura regressar às vitórias

Após terem averbado a primeira derrota na temporada, ao 29.º jogo oficial, na visita ao Sporting de Braga (3-0), na ronda anterior, os encarnados, com 37 pontos, viram o FC Porto e os minhotos, nomeadamente, aproximarem-se na classificação.Se os portistas ficaram a cinco pontos de distância, os bracarenses já estão a apenas três, isto depois de terem batido o Santa Clara (4-0) na quinta-feira, no encontro que abriu a jornada, e subido provisoriamente ao segundo posto, com 34 pontos, à frente dos "dragões" (32), que apenas jogam no sábado, frente ao Casa Pia.A partir das 19h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, a formação comandada por Roger Schmidt, que está privada de Rafa, suspenso, terá pela frente um Portimonense que se encontra na sétima posição, com 19 pontos, e que na temporada passada surpreendeu no recinto das "águias", ao vencer por 1-0.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador, Roger Schmidt, não disse quais seriam as opções para o jogo, mas admite-se que Enzo Fernández, de castigo, poderá ser rendido por Chiquinho no miolo. Rafa Silva abre espaço para Aursnes ou Draxler, numa partida que pode marcar o regresso de David Neres.



O Portimonense depois de um arranque promissor na presente edição do campeonato, os algarvios apenas alcançaram uma vitória nos últimos sete encontros na competição, averbando nesse período cinco derrotas e ainda um empate.



Para o técnico Paulo Sérgio, o objetivo é que esta viagem ao Estádio da Luz esteja à altura da última. Há pouco mais de um ano, na oitava jornada de 2021/22, Lucas Possignolo fez o único golo da tarde numa vitória por 0-1 do Portimonense, então com Jorge Jesus no banco caseiro. Para este jogo Carlinhos e Welinton Júnior são ausências por lesão.



Também hoje, o Famalicão, 14.º colocado da I Liga, com 14 pontos, recebe o Vizela, 11.º, com 18, duas formações que vêm de triunfos sólidos na jornada anterior. Os famalicenses ganharam por 2-0 no reduto do Desportivo de Chaves, enquanto os vizelenses bateram em casa o Vitória de Guimarães por 3-0.