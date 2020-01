I Liga. Benfica procura vitória que ajude a consolidar a liderança

As "águias" têm mais sete pontos na liderança e recebem o Belenenses SAD, emblema que na última época "roubou" pontos no Estádio da Luz (2-2), os primeiros cedidos por Bruno Lage na Liga, que esta época também perdeu com o FC Porto em casa.





A equipa encarnada apresenta-se na máxima força e deverá apresentar o "onze" base dos últimos desafios à exceção de André Almeida que deverá ser poupado, dado que se vir um cartão amarelo ficará fora do jogo do Dragão na próxima jornada.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador das "águias", Bruno Lage, advertiu os seus jogadores para entrarem com tudo e não facilitarem.















Esta temporada não tem sido boa para o Belenenses SAD, 15.º, que viu chegar já em janeiro Petit ao comando, o terceiro treinador depois de Silas, despedido à quarta jornada, e Pedro Ribeiro, à 17.ª ronda.





Os azuis têm três jogadores lesionados: Koffi, Calila e Tomás Ribeiro.







No lançamento do desafio o técnico, Petit, apesar de manter a equipa que jogou na última jornada assumiu que o adversário desta noite poderá obrigar a alterar a forma de jogar.















O jogo na Luz, com início às 19h00, antecede a receção do Benfica na terça-feira ao Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e a visita em 8 de janeiro ao FC Porto, num jogo muito importante para a candidatura de ambos ao título.





O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de José Nunes.







Outro jogo a norte







Também hoje, às 21h15, o Famalicão, que é quarto classificado e equipa sensação no campeonato, em ano de subida, visita o Rio Ave (sexto), num momento em que está a um ponto do Sporting, protagonista no domingo com o Braga do jogo grande da ronda.Os "leões", já sem o capitão Bruno Fernandes, transferido para o Manchester United, têm teste de alto risco em casa do Sporting de Braga (5.º), moralizado pelos recentes resultados, entre os quais a conquista da Taça da Liga.No sábado, o FC Porto (2.º) visita o Vitória de Setúbal (8.º), num momento de aparente crise no Dragão -- que motivou críticas para dentro do clube do técnico Sérgio Conceição -, após a derrota na final da Taça da Liga e o atraso pontual para o Benfica.Benfica -- Belenenses SAD, 19h00.Rio Ave -- Famalicão, 21h15.Portimonense -- Tondela, 15h30.Vitória de Setúbal -- FC Porto, 18h00.Santa Clara -- Paços de Ferreira, 20h30.Marítimo -- Desportivo das Aves, 15h00.Gil Vicente -- Moreirense, 15h00.Sporting de Braga -- Sporting, 17h30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20h00.