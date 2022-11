I Liga. Benfica recebe Gil Vicente para manter invencibilidade

Os encarnados chegam ao jogo da 13.ª jornada, marcado para domingo, com 24 jogos sem perder em todas as competições e poucos dias depois de terem assegurado a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal, com um triunfo em casa do Estoril Praia, por 1-0.O Benfica defronta um Gil Vicente (16.º) em crise e ainda com Carlos Cunha como interino, com os gilistas a virem de cinco derrotas consecutivas para a I Liga, além de terem sido eliminados da Taça de Portugal, com uma pesada derrota em casa com o Arouca (4-1).Líderes do campeonato, com oito pontos de avanço para o FC Porto, as "águias" querem vingar as duas derrotas sofridas em casa nas duas últimas temporadas com o Gil Vicente, que, em 21 visitas à Luz para o campeonato, tem 15 desaires, dois empates e quatro triunfos.Proibido de perder mais pontos para se manter na luta pelo título, o FC Porto visita o vizinho Boavista (nono) no sábado, num encontro em que não deverá ter Sérgio Conceição no banco, depois de ter sido expulso na vitória sobre o Mafra (3-0), na Taça de Portugal.Antes da pausa para o Mundial2022 - o campeonato apenas regressa na última semana de dezembro -, restam dúvidas sobre os regressos à competição de Pepe, Zaidu e Veron no FC Porto, que venceu nas últimas oito visitas ao Bessa para o campeonato.Os "axadrezados" estão a atravessar a sua pior fase na I Liga, com cinco jogos sem vencer, embora apenas tenham uma derrota como visitados, frente ao Benfica, enquanto o FC tem três vitórias consecutivas para todas as competições, mas só um triunfo para o campeonato nos últimos três jogos.O Sporting, num inesperado quinto lugar, procura voltar a vencer fora de casa - apenas venceu dois de seis jogos -, na visita ao Famalicão, 14.º classificado, que não vence há dois encontros na I Liga.No domingo, os "leões" visitam um terreno onde ainda não venceram desde o regresso do Famalicão à I Liga, há três temporadas, somando dois empates e uma derrota.





SC Braga e Caa Pia em teste



O Sporting de Braga, que caiu para a terceira posição, após perder em casa com o Casa Pia na última jornada, visita no domingo o Portimonense, sétimo posicionado, que interrompeu na ronda anterior uma série de quatro jogos sem vencer.



O surpreendente Casa Pia, promovido esta temporada e que ocupa o quarto posto, procura o terceiro triunfo seguido, na receção de domingo ao Desportivo de Chaves (11.º), que não vence há dois encontros.





Luta pela permanência



Na luta pela permanência, o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, que só tem dois pontos, tentará no domingo a primeira vitória na prova, frente ao Vizela (13.º), que não vence há três jornadas.



O Marítimo, 17.º e penúltimo, visita no domingo o Vitória de Guimarães, sexto posicionado, que tenta o quinto jogo seguido sem perder em casa, onde venceu os últimos dois encontros.



A ronda abre no sábado com a receção do Arouca (oitavo) ao Rio Ave (12.º) e fecha na segunda-feira com o Santa Clara (15.º)-Estoril Praia (10.º), o último encontro antes do Mundial do Catar.



Programa da 13.ª jornada:





- Sábado, 12 nov:





Arouca - Rio Ave, 18h00





Boavista - FC Porto, 20h30





- Domingo, 13 nov:





Paços de Ferreira – Vizela, 15h30





Vitória de Guimarães - Marítimo, 15h30





Benfica - Gil Vicente, 18h00





Portimonense - Sporting de Braga, 18h00





Casa Pia - Desportivo de Chaves, 18h00





Famalicão – Sporting, 20h30





- Segunda-feira, 14 nov:





Santa Clara - Estoril Praia, 19h15