I Liga. Benfica recebe Portimonense e FC Porto joga em Guimarães

Os encarnados recebem o 18.º e último classificado desfalcados de mais dois jogadores, depois de o lateral-direito João Ferreira e de o avançado Haris Seferovic terem acusado positivo ao novo coronavírus, juntando-se a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos, que acusaram anteriormente, bem como aos lesionados André Almeida e Gabriel.A equipa encarnada, que entra em campo a partir das 18h00, tenta aproximar-se do Sporting e voltar a uma diferença de apenas dois pontos, depois de os "leões" terem vencido no domingo o Belenenses SAD por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato.O FC Porto chega a esta jornada com uma série de 11 vitórias em 12 jogos, distribuídos por várias competições, a última das quais a valer na semana passada a conquista da Supertaça, ao derrotar em Aveiro o rival Benfica por 2-0.Os "dragões" chegam ao jogo de Guimarães, agendado para as 21h00, com o central Mbemba ainda em dúvida, devido a uma mialgia na coxa esquerda.Também esta terça-feira, o Moreirense, que não vence há cinco jogos e está apenas um ponto acima da linha de descida, ocupada por Tondela (nove pontos) e Portimonense (oito, com menos um jogo), recebe o Santa Clara (13 pontos em 10 jogos), a partir das 18h45.Na segunda-feira, o Sporting de Braga ascendeu ao segundo luar provisório, com os mesmos 24 pontos do Benfica, ao golear em casa do Boavista por 4-1, enquanto, no outro jogo do dia, o Marítimo foi vencer a Vila do Conde o Rio Ave por 3-1.





Resultados dos jogos já realizados da 11.ª jornada:

Famalicão - Gil Vicente, 0-1Nacional – Tondela, 2-0Farense - Paços de Ferreira, 1-1Belenenses SAD – Sporting, 1-2Rio Ave – Marítimo, 1-3Boavista - Sporting de Braga, 1-4