I Liga. Benfica recebe Rio Ave e tenta recuperar terreno para o FC Porto





Depois de ter falhado mais um objetivo – eliminação a meio da semana da Liga Europa -, e com o apuramento para a final da Taça bem encaminhado depois da vitória em casa do Estoril Praia por 3-1, o conjunto de Jorge Jesus volta-se agora para o campeonato e, com o Sporting a distantes 16 pontos, estará certamente na luta pelo segundo lugar, que garante apuramento direto para a Liga dos Campeões.



Enquanto os encarnados procuram recuperar terreno na parte de cima da tabela, o Rio Ave tenta fugir o mais depressa da zona baixa da tabela, ocupando o 10.º lugar, com 22 pontos, apenas mais quatro do que os dois últimos, Marítimo e Boavista.



No outro encontro do dia, e que vai encerrar a 21.ª ronda, o tranquilo Moreirense vai receber o Belenenses SAD, equipa que também tenta escapar à zona baixa da tabela.



Quartos classificados com 39 pontos, os encarnados precisam de vencer para reduzirem para três pontos a sua desvantagem para os "dragões", tirando assim algum benefício do empate (0-0) registado no sábado entre FC Porto e Sporting.



