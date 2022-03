I Liga. Benfica recebe Vizela e tenta aproximação ao Sporting

Com 10 pontos de atraso para o líder FC Porto e o título cada vez mais distante, a equipa encarnada parece ter como principal objetivo a conquista do segundo lugar, que proporciona o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, mas, para isso, terá de anular a desvantagem de quatro pontos para o vice-líder Sporting.





Os encarnados devem poder voltar a contar com Darwin Núñez e Roman Yaremchuk, ficando apenas três jogadores no boletim clínico: Lucas Veríssimo, Haris Seferovic e Rodrigo Pinho.



O emblema vizelense leva a jogo Cassiano, que cumpriu castigo. Ivanildo Fernandes e Raphael Guzzo continuam lesionados.



Na primeira volta, o Benfica sentiu muitas dificuldades perante o atual 14.º classificado do campeonato, a precisar de pontos para se distanciar da zona de despromoção, impondo-se em Vizela por sofrido 1-0, graças a um golo marcado por Rafa, aos 90+8 minutos.



A equipa lisboeta pretende também efetuar um bom ensaio para o decisivo confronto de terça-feira, no terreno do Ajax, da segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, depois do empate 2-2 no Estádio da Luz.



O Sporting apenas entra em campo na segunda-feira, quando visitar o Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, no encontro de encerramento da ronda, enquanto o FC Porto recebe no domingo o Tondela, 16.º posicionado, em zona do "play-off" de manutenção/promoção no escalão principal.