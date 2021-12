I Liga. Benfica rejuvenescido volta ao Dragão

Uma semana depois os encarnados voltam ao recinto do Porto sem o seu anterior treinador, mas, se no jogo para a Taça - derrota por 3-0 -, Jorge Jesus cumpria castigo, desta feita a sua saída é definitiva, tendo o mesmo sido rendido na terça-feira por Nélson Veríssimo, ex-treinador da equipa B e que vai ficar responsável pela formação principal até final do campeonato.



A derrota verificada para a Taça trouxe, além da consequente saída de Jesus, ainda outras duas ausências de peso, com o avançado uruguaio Darwin Nuñez a ficar de fora por lesão e o defesa-central Otamendi castigado, enquanto o lateral espanhol Grimaldo sai dos eleitos por se encontrar infetado com Covid-19.



Do lado do FC Porto, que vive um momento bem mais desanuviado, junta-se à ausência certa de Ivanilson - expulso no "clássico" - o avançado colombiano Luis Díaz, que acusou igualmente postivo à covid-19.



Além do jogo do Dragão, que fecha a ronda, a 16.ª jornada, a partir das 21h00, conhece esta quinta-feira outros dois encontros: o Paços de Ferreira-Santa Clara, e o Arouca-Sporting de Braga.

Resultados já conhecidos da 16.ª jornada:



Tondela - Gil Vicente, 0-3



Marítimo – Vizela, 2-0



Moreirense - Estoril Praia, 1-0



Famalicão - Belenenses SAD, adiado



Vitória de Guimarães – Boavista, 1-1



