I Liga. Benfica tenta reforçar liderança na receção ao Chaves

Depois do desaire no clássico com os encarnados (1-0), os azuis e brancos tentam regressar aos triunfos numa deslocação aos Açores para medir forças com o Santa Clara, enquanto os "leões" jogam em Arouca.O Sporting de Braga, que aparece agora colado ao FC Porto no segundo posto, a seis pontos do Benfica, tem no domingo uma deslocação bem curta até Barcelos para defrontar o vizinho minhoto Gil Vicente.Após ter assegurado a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões durante a semana, com um triunfo na Luz sobre a Juventus (4-3), os encarnados recebem o atual 10.º classificado do campeonato, equipa que esta temporada já foi a Alvalade bater o Sporting (2-0).A formação de Schmidt pode somar o 21.º jogo sem perder na temporada e continuar sem qualquer derrota em 2022/23, numa partida em que o técnico germânico deverá fazer algumas alterações no "onze" sobretudo devido a questões físicas.No jogo com a Juventus, o Benfica apresentou-se em grande nível, mas acabou o encontro em claro cansaço.Os encarnados entram em campo no sábado, horas depois do FC Porto defrontar o Santa Clara, numa partida em Pepe ainda deverá estar ausente, devido a lesão, com o médio Eustáquio como baixa certa, mas por castigo (foi expulso no clássico).No terreno do 16.º e antepenúltimo classificado, os campeões nacionais, também depois de assegurarem os "oitavos" da "Champions", estão proibidos de deixar fugir pontos no campeonato, com o risco de ficar ainda mais longe do Benfica, mas também de perder o segundo lugar para o Sporting de Braga.Depois de uma má fase, com quatro derrotas, incluindo a eliminação na Taça de Portugal com o Tondela (2-0), da II Liga, os açorianos regressaram aos triunfos na última ronda, no campo do Vizela (1-0).Também no sábado, no último jogo do dia, o Sporting, quarto posicionado com 19 pontos, a três da dupla de segundos classificados e a nove do Benfica, vai tentar somar a quarta vitória seguida na I Liga, com o capitão Coates de regresso na equipa de Rúben Amorim.Os "leões" jogam no terreno do Arouca, emblema que segue no 11.º posto, mas que já não perde desde a sexta jornada, registando quatro encontros consecutivos sem desaires, cinco a contar com o triunfo na Taça de Portugal (2-0 ao Fontinhas).Já com conhecimento do resultado dos três "grandes", o Sporting de Braga vai tentar a segunda vitória seguida na I Liga no vizinho Gil Vicente, 15.º posicionado e formação que leva três derrotas seguidas na competição.A ronda arranca na sexta-feira, na Mata Real, com o Paços de Ferreira a receber o Marítimo, num duelo entre os dois últimos classificados e equipa que ainda não somaram qualquer triunfo no campeonato (ambos têm apenas dois pontos).Na segunda-feira, Vitória de Guimarães e Famalicão fecham a jornada, na Cidade Berço.Paços de Ferreira – Marítimo, 20h15Santa Clara - FC Porto, 14h30 locais (15h30, hora de Lisboa)Benfica - Desportivo de Chaves, 18h00Arouca – Sporting, 20h30Boavista – Vizela, 15h30Portimonense - Estoril Praia, 15h30Casa Pia - Rio Ave, 18h00Gil Vicente - Sporting de Braga, 20h30Vitória de Guimarães – Famalicão, 20h15