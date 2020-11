I Liga. Benfica tenta responder aos triunfos dos outros candidatos

No fecho da ronda, os encarnados, que perderam os dois últimos jogos no campeonato, no Bessa (0-3) e na receção aos bracarenses (2-3), apresentam-se no Funchal a sete pontos dos "leões", três dos "arsenalistas" e um dos "dragões".Os encarnados só venceram um dos últimos cinco jogos, no reduto do Paredes (1-0), clube do Campeonato de Portugal, para a Taça de Portugal e, nos outros quatro jogos, sofreram três vezes três golos e na outra dois.Depois dos embates de domingo, o Benfica, que soma 15 pontos, é quarto colocado, enquanto o Marítimo é 15.º classificado, com sete, apenas mais dois do que o lanterna-vermelha Farense.

O encontro entre o Marítimo e o Benfica, que fecha a oitava ronda, está marcado para as 19h00 desta segunda-feira, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.