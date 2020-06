I Liga. Benfica visita Rio Ave a pensar na colagem ao FC Porto na liderança

O regresso competitivo em tempos de covid-19 tem proporcionado resultados atípicos, com os portistas a averbar uma derrota em Famalicão (2-1), um empate (0-0) na Vila das Aves, falhando um penálti, e somente um triunfo, por 1-0, contra o Marítimo.É com esse moral extra que a equipa de Bruno Lage vai tentar evitar ficar na história dos encarnados pelos piores motivos, pois, se não vencer, ficará com a pior série de resultados numa temporada, com somente uma vitória em 11 desafios, em todas as competições.O Rio Ave é sexto classificado com 41 pontos, a dois do Famalicão e a cinco do Sporting, respetivamente quinto e quarto classificados.





Outro jogo do dia







Antes desse encontro, o Paços de Ferreira recebe o Belenenses tentando ganhar folga no fundo da tabela, pois é antepenúltimo com 25 pontos, mais quatro do que o Portimonense, a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção e que na terça-feira empatou 1-1 na Cidade do Futebol, casa emprestada ao Santa Clara.Na quinta-feira, o Sporting recebe o Tondela (14.º) e o Sporting de Braga (terceiro) visita na sexta-feira o Famalicão (quinto), única equipa só com vitórias depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.Marítimo - Gil Vicente, 2-1Santa Clara - Portimonense, 1-1.Desportivo das Aves - FC Porto, 0-0.Paços de Ferreira - Belenenses SAD, 19h00Rio Ave - Benfica, 21h15Boavista - Vitória de Setúbal, 19h00Sporting - Tondela, 21h15Vitória de Guimarães - Moreirense, 19h00

Famalicão - Sporting de Braga, 21h15