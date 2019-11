I Liga. Boavista procura chegar ao quarto lugar na visita a Setúbal

Os "axadrezados" são a única equipa sem derrotas no campeonato e somam 15 pontos, podendo beneficiar do desaire dos "leões" em Tondela, por 1-0, no domingo, e do empate 1-1 dos vimaranenses no terreno do Moreirense.

O Boavista ocupa o sexto lugar, com os mesmos 15 pontos dos tondelenses, enquanto os setubalenses, que empataram os seus dois últimos encontros, seguem no 14.º posto, com nove.





Os boavisteiros avançam para o desafio na máxima força.





O treinador Lito Vidigal cumpre castigo depois de ter sidoe xpulso em Chaves.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio, o técnicoa djunto, Neca, fala de um adversário muito seguro a jogar em casa e por isso espera muitas dificuldades.





Do lado dos sadinos o capitão José Semedo é baixa a cumprir um jogo de castigo.





O treinador interino, Meyong, espera um duelo complicado frente a uma equipa agressiva mas acalenta a iesperança de ser o primeiro a derrotar os axadrezados neste campeonato.







O jogo tem o início marcado para as 21h00, no Estádio do Bonfim.







Mais dois jogos







Também às 21h00, o Santa Clara, nono com 12, visita o aflito Portimonense, 16.º colocado com seis pontos, depois de, a partir das 19h00, o Belenenses SAD, 15.º com oito, receber o Paços de Ferreira, 17.º com cinco.







Benfica e FC Porto não se largam







No sábado, o campeão Benfica segurou a liderança isolada da prova, com 27 pontos, ao vencer na receção ao Rio Ave, por 2-0, mantendo dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que derrotou em casa o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 1-0, destacando-se do Famalicão, que não foi além do empate 2-2 na visita ao Sporting de Braga e ficou remetido ao terceiro lugar, com 23.