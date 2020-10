I Liga. Boavista recebe Vitória no fecho da quarta ronda

O Boavista recebe o Vitória de Guimarães, que estreia o treinador João Henriques, o substituto de Tiago Mendes, no encontro que encerra a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Bessa, no Porto, a partir das 20h15.