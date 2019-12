I Liga. Boavista rescinde com Lito Vidigal

Numa curta nota, o clube do Bessa, que deseja ainda "os maiores sucessos profissionais" a Lito Vidigal, lembra que o técnico conduziu a equipa a uma "excelente recuperação pontual" na época passada e agradece "o trabalho desenvolvido na presente época", nada dizendo quanto ao próximo treinador.

Fonte `axadrezada` adiantou à agência Lusa que o treino de quarta-feira será dado por Jorge Couto e por Alfredo, informando ainda que haverá uma conferência de imprensa às 11:00.

Lito Vidigal, de 50 anos, chegou ao Boavista na temporada anterior, tendo rendido Jorge Simão à 20.ª jornada. A equipa encontrava-se então no 16.º posto, com 16 pontos, e tinha a permanência em risco, tendo empreendido uma grande recuperação e chegado ao fim do campeonato no oitavo lugar, com 44 pontos.

O Boavista ocupa atualmente o nono posto da I Liga, com 14 jornadas disputadas, e soma 18 pontos.