I Liga. Caminho para o título de campeão

Benfica, FC Porto e Sp. Braga disputaram (e ganharam) os respetivos jogos da jornada 29 da I Liga. Com cinco jogos para o final do campeonato convém recordar o que falta jogar aos três candidatos à conquista do título de campeão: SL Benfica, FC Porto e SC Braga.