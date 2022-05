I Liga. Chaves defende vantagem frente ao Moreirense

Os flavienses partem para o jogo de domingo, com início às 19h30, em Moreira de Cónegos, em posição privilegiada para fecharem com chave de ouro a temporada 2021/22, graças ao triunfo alcançado no sábado na receção ao Moreirense, por 2-0, com golos de João Teixeira, aos 15 minutos, e João Correia, aos 68.Apesar de defrontar um adversário do escalão inferior, a equipa treinada por Ricardo Sá Pinto terá uma tarefa árdua pela frente para se manter entre os "grandes" do futebol português, podendo conhecer a mesma sorte do Rio Ave no ano passado.Na primeira edição do "play-off" de manutenção/promoção à I Liga, os vila-condenses foram surpreendidos pelo Arouca, que estava na posição agora ocupada pelo Desportivo de Chaves, tendo mesmo perdido os dois encontros, por 3-0 e 2-0.Apesar da vantagem, o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, foi cauteloso no fim da primeira partida: “”, advertiu.Rui Mota, técnico adjunto do Moreirense, também avisou que a sua equipa não desiste: “”.Depois de ter terminado a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, apenas à frente dos despromovidos Tondela – que ultrapassou na última jornada – e B SAD, o Moreirense procura assegurar a presença na prova pela 13.ª vez, a nona consecutiva, na qual apresenta como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2018/19.Para o Chaves, aquela época marcou a última ocasião em que conviveu com os principais clubes nacionais e aos quais se tenta juntar agora, mas o historial dos transmontanos é mais rico, com um total de 16 participações.Os flavienses, que foram relegados para o terceiro lugar da II Liga na antepenúltima ronda pelo Casa Pia – promovido diretamente, a par do campeão Rio Ave -, tem como melhor resultado na primeira divisão o quinto lugar, que atingiram em 1987 e 1990.