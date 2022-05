I Liga. Chegou a hora das decisões finais

A equipa treinada por Nuno Campos tem mais um ponto do que o Moreirense e mais dois relativamente ao Belenenses SAD, dispondo, em caso de empate, de vantagem no confronto direto com a equipa lisboeta (2-0 e 1-1) e desvantagem com a formação de Moreira de Cónegos (vitória por 2-1 e derrota por 2-0).O Tondela até pode dar-se ao luxo de empatar, desde que o Moreirense não vença na receção ao Vizela (14.º), independentemente do resultado obtido em Arouca pelos ‘azuis’, os únicos que jogarão fora de casa na última ronda, enquanto a derrota deixará os tondelenses à mercê dos rivais.O Moreirense também pode chegar ao 16.º posto com um empate, mas para isso precisará que o Tondela perca (pois tem vantagem no confronto direto em caso de empate) e que o B SAD não ganhe, mas o ideal será vencer o Vizela e esperar que o atual detentor da posição não se imponha ao Boavista.O Belenenses SAD é o que está em situação mais fragilizada: o lanterna-vermelha precisa de conjugar resultados favoráveis em três estádios (os jogos têm todos início às 15h30) e aliar, obrigatoriamente, um triunfo em Arouca (15.º) a uma derrota do Tondela e a um empate ou derrota do Moreirense.





FC Porto festeja o título no Dragão



Depois de ter assegurado a conquista do 30.º título em pleno Estádio da Luz, ao vencer por 1-0 o Benfica na ronda anterior, o FC Porto celebrará de novo o êxito na receção ao Estoril Praia, com a possibilidade de estabelecer novo recorde de pontuação da I Liga, bastando-lhe empatar com os ‘canarinhos’ para o conseguir.



A equipa treinada por Sérgio Conceição totaliza 88 pontos, tendo já igualado o máximo que foi estabelecido pelo Benfica na temporada 2015/16 e reeditado pelo FC Porto em 2017/18, quando o técnico conquistou o primeiro de três títulos no comando dos ‘dragões’.



O Sporting, campeão cessante, despede-se com uma receção ao Santa Clara, também no sábado, enquanto o Benfica, resignado à terceira posição final e com o provável troféu de melhor marcador do uruguaio Darwin Núñez (atualmente com 26 golos na prova) como parco conforto, abre a ronda na sexta-feira, em Paços de Ferreira.



O Sporting de Braga despede-se em Famalicão de um campeonato em que raramente se viu ameaçado no quarto lugar, mas também nunca ameaçou os três "grandes", enquanto o Gil Vicente festeja o primeiro apuramento para as provas europeias no estádio do Vitória de Guimarães, que era o mais forte candidato ao quinto lugar conquistado pelos gilistas.



Programa da 34.ª Jornada:



- Sexta-feira, 13 mai:





Paços de Ferreira – Benfica, 20h15



- Sábado, 14 mai



Arouca - Belenenses SAD, 15h30



Tondela – Boavista, 15h30



Moreirense – Vizela, 15:30



Marítimo – Portimonense, 18h00



FC Porto - Estoril Praia, 18h00



Sporting - Santa Clara, 20h30



- Domingo, 15 mai:



Famalicão - Sporting de Braga, 18h00



Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20h30