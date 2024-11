I Liga de futebol com recorde de troca de treinadores

Quase três meses e meio depois do início da prova, metade dos 18 clubes já trocou de treinador, a maioria devido a maus resultados ou divergências entre administração e equipa técnica, excetuando o caso peculiar do campeão nacional e líder invicto Sporting.Amorim finalizou um trajeto de quatro anos e meio no Sporting, abrilhantado pelos títulos de campeão nacional em 2020/21 e 2023/24, tendo mesmo replicado esta temporada o melhor arranque de sempre do emblema de Alvalade numa edição da I Liga, ao atingir as mesmas 11 vitórias em outros tantos jogos de 1990/91, antes de rumar à Premier League.