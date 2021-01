I Liga. Dérbi Sporting-Benfica marca a jornada

Perto de se concluir a primeira volta da I Liga, o dérbi de Alvalade (21h30) assume proporções quase decisivas para as "águias", que venceram no reduto leonino, para o campeonato, nas duas épocas anteriores (4-2 em 2018/19 e 2-0 em 2019/20) e só perderam numa ocasião na última década (1-0, em 2012).Em caso de triunfo, o Sporting cava um fosso de nove pontos para o rival, deixando-o numa situação frágil, embora matematicamente ainda passível de recuperação. Caso o dérbi termine com um triunfo benfiquista, a diferença ficará reduzida a três pontos e a luta pelo topo será relançada, face à proximidade do FC Porto, mas também do Sporting de Braga (30 pontos).





FC Porto espera desaires alheios







Poucas horas antes do dérbi, às 19h00, o FC Porto recebe o Rio Ave, com a clara intenção de tirar dividendos do embate entre os rivais lisboetas, sejam eles a aproximação à liderança leonina, a fuga ao Benfica ou até ambos.A formação comandada por Sérgio Conceição vem numa série de nove jogos sem perder, nos quais apenas cedeu uma igualdade, no clássico com as "águias" (1-1 no Dragão), enquanto os vila-condenses, que estão em 10.º lugar, mas apenas três pontos acima da zona de despromoção, têm o registo contrário, com um singelo triunfo nas nove rondas transatas.





SC Braga e Paços na expetativa







Também na segunda-feira (19h45), o Sporting de Braga visita o Moreirense, podendo, em caso de vitória, igualar provisoriamente o Benfica no terceiro lugar, ao passo que o Santa Clara será anfitrião do Belenenses, no primeiro jogo desse dia (17h00).De olho nos desempenhos de Benfica e Sporting de Braga estará o surpreendente Paços de Ferreira, que vem numa sequência de quatro vitórias e ocupa o quinto posto, com 28 pontos. No fecho da 16.ª jornada, na terça-feira, os pacenses jogam no reduto do Gil Vicente e, dependendo do que suceder em Alvalade e em Moreira de Cónegos, até podem aproximar-se do pódio.





Muita luta nos outros jogos









Programa da 16.ª jornada:

No domingo, o Vitória de Guimarães (sexto classificado) vai tentar, pela primeira vez esta época, somar um terceiro triunfo consecutivo na I Liga, na receção ao Marítimo (nono), que vem de uma eliminação na Taça de Portugal, frente ao Estoril Praia.A ronda arranca no sábado, com três jogos que envolvem equipas em busca de fôlego para fugir aos lugares do fundo da tabela: Nacional-Famalicão, Tondela-Farense e Portimonense-Boavista.Nacional – Famalicão, 15h30.Tondela – Farense, 18h00.Portimonense – Boavista, 20h30.Vitória de Guimarães – Marítimo, 15h00.Santa Clara – Belenenses SAD, 17h00.FC Porto – Rio Ave, 19h00.Moreirense – Sporting de Braga, 19h45.Sporting – Benfica, 21h30.

Gil Vicente – Paços de Ferreira, 20h15.