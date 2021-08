I Liga. Dois jogos a fechar as contas da 2.ª jornada





Numa ronda em que os principais candidatos ao título – Sporting, FC Porto e Benfica – registaram triunfos e estão igualados na frente da competição, com seis pontos, a par ainda do Gil Vicente, os pacenses são os únicos que podem chegar igualmente aos dois triunfos e juntar-se aos líderes da prova.As restantes três equipas - Boavista, Belenenses SAD e Marítimo - saíram derrotadas na primeira jornada, pelo que procuram os primeiros pontos na competição. Resultados e programa da segunda jornada:



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 0-0



Vizela - Tondela, 2-1



Benfica - Arouca, 2-0



Sporting de Braga - Sporting, 1-2



Portimonense - Gil Vicente, 0-1



Famalicão - FC Porto, 1-2



Santa Clara - Moreirense, 2-2



- Segunda-feira (hoje), 16 ago:



Boavista - Paços de Ferreira, 19h00



Belenenses SAD - Marítimo, 21h15

