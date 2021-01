I Liga. "Dragões" claros favoritos frente às "águias"

Os comandados de Sérgio Conceição têm aliado os resultados a exibições competentes, mostrando-se um conjunto muito pragmático e fiável, e que ganhou muito ofensivamente com a incorporação no "onze" do iraniano Taremi, ao lado de Marega.





Quanto ao Benfica, apenas somou um desaire nos derradeiros 13 jogos, precisamente face aos ‘dragões’ (0-2 na Supertaça, em Aveiro, em 23 de dezembro de 2020), mas cedeu quatro empates, com Rangers, Standard Liège, Vitória de Guimarães e Santa Clara.





No plano exibicional, os encarnados andam muito longe do que Jorge Jesus prometeu na pré-temporada, quando regressou, e do que a equipa mostrou de início, após falhar a "Champions" - chegou a ter mais cinco pontos do que os "dragões" no campeonato.





Cumpridas 13 rondas, as duas equipas, que repartiram equitativamente os últimos 10 títulos e foram as únicas campeãs em 18 anos – 11 dos portistas e sete dos encarnados -, seguem a quatro pontos do Sporting e podem entrar em jogo a sete.





Antes do clássico, os invictos "leões" (11 vitórias e dois empates, com o FC Porto e em Famalicão) recebem o Rio Ave e podem colocar a fasquia nos sete pontos, distância à qual ficará, nesse cenário, o derrotado do jogo grande da jornada.





Desta forma, o encontro afigura-se como muito importante para os dois conjuntos, com o vencedor a sair do Dragão como principal perseguidor e ameaça ao Sporting, que, sem o confessar, já sonha, certamente, com um título que lhe foge desde 2001/02.





Trunfos dos dois lados







Atuando no seu reduto, e mesmo sem o apoio do público, os "dragões" partem como favoritos, até porque estarão na máxima força, ou perto disso, sendo muito importante o regresso do grande líder da defesa, o veterano central Pepe.





Do lado do Benfica, a lesão grave de André Almeida, as sucessivas baixas por covid-19 e a ausência de público não têm ajudado Jesus, cujas melhores notícias passam pela estabilização do central Otamendi e do médio defensivo Weigl.





Azuis e brancos procuram 5.ª vitória







Em jogo, além da questão do título, está a possibilidade de se fazer história, com inédita quinta vitória consecutiva do FC Porto sobre o Benfica, depois das três da época passada e do recente triunfo na Supertaça – nunca qualquer das equipas venceu cinco clássicos seguidos.





A igualdade será a vitória do Sporting, mas claramente um resultado, à priori, bem mais positivo para a "águia", que, nos últimos 30 anos, só "voou" quatro vezes no Dragão: 2-0 em 1990/91 ("bis" de César Brito), 2-0 em 2005/06 ("bis" de Nuno Gomes), 2-0 em 2014/15 ("bis" de Lima) e 2-1 em 2018/19 (João Félix e Rafa).





Jesus triunfou em 2014/15, mas também teve de se ajoelhar perante o golo nos descontos de Kelvin, que lhe "roubou" o título de 2012/13, enquanto Conceição perdeu em 2018/19, mas ganhou na época passada (3-2), num embate determinante para o título.





O encontro entre FC Porto e Benfica, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se esta sexta-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Dragão, no Porto.





