I Liga entra na 14.ª jornada com a luta pela liderança ao rubro

Se o clássico do Estádio José Alvalade, que encerra a ronda, na segunda-feira, às 20h15, concentra os holofotes sobre si, até porque opõe os dois primeiros classificados, em igualdade pontual, a receção dos minhotos ao campeão em exercício, no domingo, também se reveste de especial importância.Com os quatro primeiros classificados separados por dois pontos, até os bracarenses, que ocupam o quarto lugar, a dois pontos de Sporting e FC Porto e a um do Benfica, terceiro colocado, podem chegar à liderança, ainda que em igualdade pontual com "leões" e "dragões".O clássico encontra os rivais em momentos opostos: o Sporting perdeu dois dos últimos três jogos no campeonato (2-1, na visita ao Benfica, e 3-2, em Guimarães, no sábado), e o FC Porto, mesmo sem encantar, igualou no fim de semana passado a melhor série na prova, com três triunfos seguidos, tendo ainda a motivação acrescida de ter confirmado, na quarta-feira, presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.A história recente favorece também a equipa portuense, que apenas perdeu dois dos últimos 20 jogos com o Sporting, em todas as competições, tendo mesmo vencido os cinco últimos, e a última vitória ‘leonina’ para a I Liga remonta a 2016.O Sporting, que tem o segundo melhor ataque do campeonato, conta com a veia goleadora de Viktor Gyökeres, segundo melhor marcador da prova, com nove golos, para bater uma equipa do FC Porto que tem apenas o oitavo ataque mais concretizador e Evanilson como o elemento mais eficaz, com quatro.A equipa treinada por Sérgio Conceição tem a defesa menos batida, mesmo com várias baixas - Marcano, João Mário e Wendell continuam lesionados -, ainda que Rúben Amorim, técnico dos anfitriões, também esteja privado do central Jeremiah St. Juste, devido a lesão, mas já não de Coates, que cumpriu um jogo de suspensão frente ao Vitória de Guimarães.Tal como os rivais, Sporting de Braga e Benfica atravessam fases distintas, com os bracarenses lançados numa série de quatro triunfos consecutivos na I Liga e os lisboetas a concederem empates nas duas últimas partidas, o que aumentou a contestação ao treinador alemão Roger Schmidt.A pressão pode ter sido aliviada com o desfecho de terça-feira na Liga dos Campeões, uma vez que a despromoção para a Liga Europa teve sabor diferente para as duas equipas: os lisboetas conseguiram o melhor a que podiam aspirar, enquanto os bracarenses ainda acalentavam expectativas de apuramento para os oitavos de final da ‘Champions’.O Benfica, que perdeu nas últimas duas temporadas em Braga, terá de ter especial cuidado com o avançado congolês Simon Banza, uma das várias figuras em destaque na formação orientada por Artur Jorge e melhor marcador da competição, com 13 golos, em igual número de jogos.





Vitória à espreita



O Vitória de Guimarães, quinto posicionado, a seis pontos do duo da frente, pode aproveitar os confrontos entre as equipas que o precedem para se aproximar, necessitando para isso de se impor no estádio do Boavista, 10.º, que afastou o treinador Petit, depois de ter sofrido cinco derrotas seguidas.



A 14.ª jornada, que arranca esta sexta-feira com o embate entre Farense (oitavo) e Estrela da Amadora (nono), também se reveste de especial importância na luta pela manutenção, opondo os seis últimos classificados: Rio Ave (15.º) a Vizela (18.º), Arouca (17.º) a Gil Vicente (14.º) e Desportivo de Chaves (16.º) a Casa Pia (13.º).