I Liga. Estoril Praia e Vitória de Guimarães empatam a zero

Os "canarinhos" desperdiçaram uma grande penalidade aos 48 minutos, por André Clovis, antes de Alfa Semedo deixar os vimaranenses em desvantagem numérica, aos 56.

Com este empate, o Estoril Praia passa a somar quatro pontos e lidera provisoriamente a I Liga, enquanto o Vitória de Guimarães somou o primeiro ponto.





No final do encontro o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, questionou os critérios das arbitragens de futebol nos jogos dos vimaranenses e criticou fortemente as constantes paragens de jogo.



O dirigente, que falava aos jornalistas depois da conferência de imprensa dos treinadores, salientou que não estava a falar pela igualdade no jogo, mas por toda a situação do futebol português.