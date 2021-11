I Liga. Estoril Praia tenta isolar-se no quinto lugar

No primeiro encontro entre as duas equipas no primeiro escalão do futebol português, os "canarinhos", que apenas têm uma derrota esta temporada, podem isolar-se no quinto lugar, deixando para trás o Portimonense.O Santa Clara chega a este jogo após três derrotas consecutivas no campeonato, no qual não venceu qualquer dos últimos sete jogos, podendo em caso de vitória subir ao 17.º lugar, por troca com o Belenenses SAD.A jornada, em que os três da frente venceram, com o FC Porto a liderar, em igualdade com o Sporting e mais um ponto do que o Benfica, termina apenas na terça-feira, com a receção do Sporting de Braga ao Vizela.



Resultados e programa da 12.ª jornada:



Moreirense - Gil Vicente, 2-2Famalicão – Portimonense, 0-3Arouca – Boavista, 2-1Belenenses SAD – Benfica, 7-0 (jogo terminado aos 48 minutos por falta de jogadores em campo da Benelenses SAD)Marítimo - Paços de Ferreira, 2-0Sporting – Tondela, 2-0FC Porto - Vitória de Guimarães, 2-1





- Terça-feira, 30 nov:

Sporting de Braga – Vizela, 20h15