I Liga. Estoril vai ao Bessa tentar segurar o quarto lugar





Um triunfo mantém igualmente o Estoril a um ponto de Sporting de FC Porto, o grupo de segundos classificados, que já atuaram esta ronda e venceram.



Por seu lado, o Boavista segue num tranquilo oitavo lugar, apesar de não vencer há três jogos seguidos, e pode igualar o Portimonense no sexto posto.



A mesma possibilidade tem o Paços de Ferreira na receção ao Belenenses SAD, equipa que segue no último posto e que ainda não somou qualquer triunfo.



O Boavista-Estoril está agendado para as 21h15, já depois do Paços de Ferreira - Belenenses SAD (19h00).

Resultados da jornada:



Sporting - Marítimo, 1-0



Gil Vicente - FC Porto, 1-2



Moreirense – Arouca, 2-1



Vitória de Guimarães – Benfica, 1-3



Tondela – Famalicão, 3-2



Santa Clara - Sporting de Braga, 1-1



Portimonense – Vizela, 0-0

