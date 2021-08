I Liga. "Europeus" Santa Clara e Paços de Ferreira fecham 3.ª ronda

Quatro dias depois da vitória sobre o Tottenham, na primeira mão do "play-off" da Liga Conferência Europa, os pacenses tentam a segunda vitória na I Liga, na receção ao Estoril Praia, que, em caso de triunfo, passa a somar sete pontos e iguala o FC Porto na terceira posição.



No último encontro da ronda, o Santa Clara, que na quinta-feira venceu o Partizan, ainda procura a primeira vitória no campeonato e visita o Boavista, que venceu na última ronda.



O campeão Sporting e o Benfica lideram a I Liga, com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos encontros, somando mais dois pontos do que o FC Porto, que empatou no domingo em casa do Marítimo (1-1).



Resultados da terceira jornada:



Arouca - Famalicão, 2-1



Gil Vicente - Benfica, 0-2



Sporting - Belenenses SAD, 2-0



Tondela - Portimonense, 0-3



Marítimo - FC Porto, 1-1



Vitória de Guimarães - Vizela, 4-0



- Segunda-feira (hoje), 23 ago:



Paços de Ferreira - Estoril Praia, 19h00



Boavista - Santa Clara, 21h15

