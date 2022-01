I Liga. Famalicão e B SAD acertam calendário

O Belenenses SAD terá o treinador adjunto Franclim Carvalho no banco de suplentes, no confronto entre os dois últimos classificados do campeonato, uma vez que o técnico Filipe Cândido está em processo de oficialização da saída do clube lisboeta.





O jogo de hoje, em Vila Nova de Famalicão, com início marcado para as 18h00, opõe as duas equipas em zona de despromoção direta, com o Famalicão em 17.º lugar, com 12 pontos, e o B SAD em 18.º e último, com 11.





Resultados da 16.ª jornada:





Tondela - Gil Vicente, 0-3.





Marítimo – Vizela, 2-0.





Moreirense - Estoril Praia, 1-0.





Vitória de Guimarães – Boavista, 1-1.





Sporting – Portimonense, 3-2.





Paços de Ferreira - Santa Clara, 2-1.





Arouca - Sporting de Braga, 0-6.





FC Porto – Benfica, 3-1.