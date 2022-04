I Liga. Famalicão em luta pela manutenção recebe Estoril Praia

A jogar em casa, o Famalicão, que vem de sete jogos consecutivos sem vencer no campeonato, vai procurar regressar aos triunfos para somar pontos que lhe permitam maior conforto na luta pela manutenção.A equipa de Rui Pedro Silva está no 14.º lugar do campeonato, com 30 pontos, quatro acima de Tondela, 17.º e em zona de despromoção, e Moreirense, 16.º e em zona do "play-off" de manutenção.Já o Estoril Praia, que não vence há cinco jogos na I Liga, está em 10.º, com 36 pontos, e já tem a manutenção assegurada, apesar de ter realizado uma segunda volta longe do fulgor apresentado na primeira.O jogo entre o Famalicão e o Estoril Praia está agendado para as 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão, e será arbitrado por Manuel Oliveira.