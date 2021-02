I Liga. Famalicão recebe Belenenses SAD a abrir a 19.ª jornada

O Famalicão ocupa o penúltimo lugar do campeonato com 14 pontos, apenas mais um do que o lanterna-vermelha Farense, e está numa série de quatro derrotas consecutivas, as duas últimas já com Silas no comando.Por seu lado, o Belenenses SAD está no 13.º posto, com 17 pontos, e soma três jogos seguidos sem vencer na prova, com dois empates e uma derrota.Na primeira volta, o Famalicão foi ao Estádio Nacional vencer o Belenenses SAD por 2-1, naquele que é um dos três triunfos alcançados até agora na I Liga.Em casa, esta temporada. o Famalicão só por uma vez venceu, em nove jogos, acontecendo o mesmo com o Belenenses SAD fora do Jamor.O encontro está marcado para as 20h30.





Luta na vanguarda







Programa da 19.ª jornada:

O líder Sporting só entra em campo na segunda-feira, na receção Paços de Ferreira, enquanto o FC Porto, segundo classificado a oito pontos dos "leões", defronta no sábado o Boavista, no Estádio do Dragão.Sporting de Braga e Benfica, que partilham o terceiro posto, a 11 pontos da liderança, jogam fora no domingo no campo do Santa Clara e do Moreirense, respetivamente.Famalicão - Belenenses SAD, 20h30Nacional – Farense, 15h30Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18h00FC Porto – Boavista, 20h30Portimonense - Gil Vicente, 15h00Santa Clara - Sporting de Braga, 17h30, hora de LisboaMoreirense – Benfica, 20h15Sporting - Paços de Ferreira, 20h15Tondela – Marítimo, 17h45