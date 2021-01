I Liga. FC Porto-Benfica é o cartaz da 14.º ronda do campeonato

O duelo entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, é o grande atrativo da jornada, com a equipa de Sérgio Conceição, em grande momento, a aparecer com algum favoritismo perante uma formação de Jorge Jesus que ainda não convenceu e que esta temporada já caiu perante o rival.Os campeões nacionais atravessam a melhor fase da época, com 10 vitórias consecutivas em todas as competições, a última perante o Nacional da Madeira (4-2, após prolongamento), para a Taça de Portugal, e podem fazer história se conseguirem bater os encarnados.Caso isso suceda, será o quinto triunfo consecutivo frente ao Benfica, algo que nenhuma das formações alcançou no ‘clássico’, em quase 90 anos de história.Além daqueles fatores, a história também parece não ajudar o Benfica, já que venceu na casa do FC Porto apenas quatro vezes nos últimos 30 anos, uma delas com Jorge Jesus, em 2014/15 (vitória por 2-0).





Sporting em alta







A equipa de Rúben Amorim continua invicta na I Liga (11 vitórias e dois empates), mas durante a semana sofreu a primeira derrota em provas nacionais, segunda em toda a temporada, ao ser eliminado pelo Marítimo (2-0), na Madeira, nos oitavos de final da Taça de Portugal.Por essa razão, e além de poder distanciar-se dos principais rivais, o duelo de sexta-feira ganha ainda maior peso para o lado do emblema lisboeta, com o Sporting a querer regressar aos triunfos, embora o Rio Ave, nos últimos duelos, tenha dificultado muito a vida aos "leões".A formação de Vila Conde, que também ficou de fora da Taça, com uma derrota caseira perante o Estoril Praia (2-1), líder da II Liga, saiu vitoriosa das últimas duas vezes que esteve em Alvalade, primeiro com um triunfo no campeonato (3-2) e depois na Taça da Liga (2-1), na época passada.A passar por uma temporada conturbada, já com uma troca de treinadores, o Rio Ave segue no 10.º lugar, com 14 pontos.









À espreita de um desaire do Sporting e também de um resultado interessante no clássico vai estar o Sporting de Braga, quatro posicionado, que no sábado vai ao campo do Paços de Ferreira medir forças com o quinto classificado e equipa surpresa da competição.Para já, na Mata Real, esta temporada, apenas o Sporting conseguiu chegar à vitória, embora seja um terreno de boa memória para os bracarenses, com goleadas nas últimas três vezes que lá atuaram (5-1 em dois jogos e 4-1 em outro).O Paços de Ferreira, que está a cinco pontos do Sporting de Braga e que tem apenas dois de vantagem sobre Vitória de Guimarães, sexto, com menos um jogo, não perde há quatro jogos para a I Liga, tendo mesmo vencido os dois últimos.Praticamente imperial em casa, o cenário muda de figura nos jogos fora do Municipal de Braga, com a formação de Carlos Carvalhal a ter já três derrotas.





Outros duelos interessantes







Programa da 14.ª jornada:

Na luta pela Europa, também no sábado, o Vitória de Guimarães recebe o Farense, equipa que já esteve no último lugar e que na ronda anterior saiu da zona de despromoção.Destaque ainda para o Boavista, penúltimo classificado, que ainda não venceu desde a chegada do treinador Jesualdo Ferreira e joga em Tondela, outro dos aflitos, e para o Famalicão, último classificado, que vai tentar dar um pontapé na crise nos Açores, perante o Santa Clara.A ronda termina segunda-feira, com o Portimonense, que está no antepenúltimo lugar em igualdade pontual com Boavista e Famalicão, a receber o Belenenses SAD.Sporting - Rio Ave, 18h30FC Porto – Benfica, 21h00Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 15h30Vitória de Guimarães – Farense, 18h00Tondela – Boavista, 20h30Nacional – Moreirense, 15h00Santa Clara – Famalicão, 16h30 locais (17h30 em Lisboa)Gil Vicente – Marítimo, 20h00Portimonense - Belenenses SAD, 20h30