I Liga. FC Porto com teste difícil em Guimarães

A equipa portuense, que tem mantido uma vantagem de seis pontos sobre o campeão nacional desde a 19.ª jornada, pode superar o recorde de 56 jogos seguidos sem perder no campeonato, que partilha com o Benfica (estabelecido na época 1978/79), após 45 vitórias e 11 empates consecutivos.





O confronto com os vimaranenses, sextos classificados da prova, abre, no entanto, um ciclo muito complicado de deslocações para a formação treinada por Sérgio Conceição – que iniciou a série de invencibilidade em 2020/21 -, que inclui Sporting de Braga (quarto) e Benfica (terceiro).





A seis rondas do fim da I Liga, a "almofada" do FC Porto terá de resistir àqueles três jogos fora de casa, uma vez que o calendário do Sporting parece substancialmente mais acessível, apesar de ter de receber o Benfica, mas com menos pressão na luta com o rival lisboeta pelo segundo lugar na prova.





O médio colombiano Matheus Uribe foi substituído na jornada anterior (vitória por 3-0 sobre o Santa Clara), devido a uma lesão muscular na coxa, e está em dúvida para o confronto com o Guimarães, que ainda tem uma réstia de esperança de desalojar do quinto lugar o Gil Vicente, do qual dista sete pontos.





Sporting, Benfica e Braga





O Sporting não poderá contar com o médio Palhinha, devido a suspensão, mas a visita de sábado a Tondela encerra as dificuldades próprias de defrontar um adversário em luta pela permanência no escalão principal, que ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, reservada ao "play-off" de manutenção/promoção.





A nove pontos de distância do Sporting e com outros tantos de vantagem sobre o Sporting de Braga, o Benfica deverá manter-se no terceiro lugar até ao fim do campeonato, recebendo horas antes a B SAD, no rescaldo da derrota em casa com o Liverpool, por 3-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.





O encontro da primeira volta frente ao atual 19.º e penúltimo posicionado terminou com a vitória do Benfica por 7-0, após ter sido suspenso aos 48 minutos, depois de os azuis – que entraram em campo com nove jogadores, dois deles guarda-redes, devido a um surto de coronavírus – terem ficado sem o número mínimo regulamentar de atletas (sete).





O Braga, que defronta esta quinta-feira o Rangers para a Liga Europa, fecha a ronda no domingo, no reduto do Vizela, depois de ter ficado mais tranquilo no quarto posto com o triunfo da jornada anterior sobre o Benfica (3-2), beneficiando também da derrota do Gil Vicente (2-1), em Arouca.





Os gilistas ficaram a seis pontos dos "arsenalistas", mas mantêm-se firmes num surpreendente quinto lugar, que procuram consolidar na sexta-feira, no jogo inaugural da jornada, com o lanterna-vermelha Moreirense.





Famalicão (14.º colocado) e Arouca (15.º) também jogam cartadas importantes na corrida pela manutenção na I Liga, nas visitas ao Portimonense (12.º) e Boavista (11.º), que também ainda não estão completamente a salvo, respetivamente.





Programa da 29.ª jornada:





- Sexta-feira, 8 abr:





Gil Vicente - Moreirense, 20h15





- Sábado, 9 abr:





Paços de Ferreira – Marítimo, 15h30





Benfica – Belenenses SAD, 18h00





Boavista – Arouca, 18h00





Tondela – Sporting, 20h30





- Domingo, 10 abr:





Santa Clara - Estoril Praia, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)





Portimonense – Famalicão, 15h30





Vitória de Guimarães - FC Porto, 18h00





Vizela - Sporting de Braga, 20h30