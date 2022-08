I Liga. FC Porto defende liderança em Vila do Conde

Em Vila do Conde, motivado pelo triunfo sobre os "leões", que foi o seu principal rival pelo título nas duas últimas temporadas, o campeão FC Porto vai tentar manter o início totalmente vitorioso perante um Rio Ave de regresso ao principal escalão, após breve passagem pela II Liga.O médio sérvio Marco Grujic e o avançado iraniano Mehdi Taremi, uma das principais figuras da equipa, ambos por lesão, estão em dúvida nas escolhas do técnico Sérgio Conceição, que vai encontrar uma formação do Rio Ave que ainda não venceu e o máximo que conseguiu foi um empate (2-2), na última ronda, no campo do Estoril Praia.Só por uma vez, a jogar em Vila do Conde, o Rio Ave conseguiu bater o FC Porto, em 2003/04, por 1-0, numa altura em que os "dragões", então liderados por José Mourinho, já tinham assegurado o título.No domingo, o FC Porto já saberá os resultados de Benfica e Sporting, que atuam um dia antes.Após o empate (3-3) no arranque com o Sporting, os minhotos do Sporting de Braga, atuais segundos colocados, com sete pontos, somaram duas vitórias expressivas (3-0 em Famalicão e 5-0 na receção ao Marítimo) e chegam à zona de Aveiro com o melhor ataque da prova, com 11 golos, enquanto o Arouca vem de um motivador triunfo nos Açores com o Santa Clara (2-1), já depois de ter batido o Gil Vicente em casa (1-0).No sábado, depois de ter tido folga forçada na última jornada (o duelo com Paços de Ferreira foi adiado para 30 de agosto), o Benfica visita o Estádio do Bessa, um terreno tradicionalmente complicado para a formação da Luz, naquele que promete ser o teste mais difícil para Roger Schmidt neste arranque de época.O Benfica segue vitorioso em todas as provas sob o comando do técnico germânico, que já assegurou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, embora no campeonato, na única deslocação até agora, apresentou algumas dificuldades perante o Casa Pia (1-0).Por seu lado, o Boavista, comandado por Petit, antigo jogador dos‘encarnados, saiu derrotado na última jornada, precisamente com o Casa Pia (2-0), mas arrancou o campeonato com triunfos sobre Portimonense (1-0), no Algarve, e Santa Clara (2-1), no Porto.Nas duas últimas épocas, o Benfica "tropeçou" no Bessa, em 2021/22 com um empate (2-2) e com um pesado desaire (3-0) em 2020/21.Poucas horas depois, o Sporting recebe o Desportivo de Chaves, outro dos recém-promovidos, com o avançado Paulinho ainda em dúvida, devido a lesão, e sem o espanhol Pedro Porro, castigado por ter visto cartão vermelho com o FC Porto.De regresso na equipa de Rúben Amorim poderá estar Jovane Cabral, depois do avançado cabo-verdiano ter sido reintegrado no plantel e de ter renovado contrato.Após quatro anos de ausência, o Chaves regressa a Alvalade num altura em que está empatado com os "leões", com quatro pontos, depois de um triunfo, um empate e um desaire nas primeiras três jornadas.A ronda arranca na sexta-feira com o Paços de Ferreira-Estoril Praia e fica encerrada na segunda-feira com dois jogos: Vitória de Guimarães–Casa Pia e Vizela–Gil Vicente.Paços de Ferreira – Estoril Praia, 20h15Marítimo – Portimonense, 15h30

Boavista – Benfica, 18h00





Sporting – Desportivo de Chaves, 20h30



- Domingo, 28 ago:



Famalicão – Santa Clara, 15h30





Arouca – Sporting de Braga, 18h00





Rio Ave – FC Porto, 20h30



- Segunda-feira, 29 ago:



Vitória de Guimarães – Casa Pia, 19h00



Vizela – Gil Vicente, 21h15