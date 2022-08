I Liga. FC Porto e Benfica com saídas acessíveis á 2.ª jornada

A segunda ronda da prova abre com o dérbi entre Famalicão e Sporting de Braga, na sexta-feira, pelas 20h15, com os dois rivais minhotos à procura de vencer, depois dos famalicenses terem sido derrotados no Estoril (2-0) e os "arsenalistas" alcançado um empate a acabar na receção ao Sporting (3-3).



O Benfica, que na terça-feira confirmou a presença no "play-off" de acesso à Liga dos Campeões, vai visitar o recém-promovido Casa Pia, que regressou ao futebol de elite 83 anos depois da única presença dos "gansos", em 1938/39, e que se estreou com um (0-0) ante o Santa Clara, nos Açores.



O desafio antecede o confronto do "play-off" frente aos ucranianos do Dínamo de Kiev, em 17 de agosto, em Lodz, Polónia, com a segunda mão a realizar-se em 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Contudo, a receção do Casa Pia ao Benfica, agendada para sábado, às 18h00, vai acontecer no Estádio Municipal de Leiria, uma vez que o Estádio Pina Manique ainda não reúne as condições para acolher um jogo do principal escalão e o Estádio Nacional, que, por isso, estava indicado como recinto dos "gansos", também não poderá ser utilizado, face às más condições do relvado.



No lado encarnado, o extremo brasileiro David Neres, que tem um pequeno problema muscular, poderá voltar ao "onze", depois de ter falhado o jogo na Dinamarca, com o Midtjylland.



"Leões" cumprem calendário



No mesmo dia, a partir das 20h30, o vice-campeão nacional Sporting recebe o campeão em título da II Liga, o Rio Ave, que não terá o técnico Luís Freire no banco de suplentes do Estádio José Alvalade, face à expulsão na derrota no encontro da ronda inaugural com o Vizela (0-1).



Os "leões" entraram em falso no campeonato, pelo que, perante o seu público, vão querer dar uma boa resposta para não perderem caminho para os principais rivais Benfica e FC Porto, ambos na frente da prova, juntamente com Estoril Praia, Boavista, Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Vizela, todos com três pontos.



"Dragões" visitam o Vizela



No domingo, o primeiro jogo do dia disputa-se no Estádio do Bessa, entre Boavista e Santa Clara, antes de o campeão nacional FC Porto visitar o Vizela, a partir das 18h00.



Os "dragões" golearam na receção ao Marítimo (5-1) e, diante dos vizelenses, perspetiva-se uma missão igualmente acessível, tendo em conta o atual momento azul e branco e as últimas visitas, na temporada transata, para a I Liga e Taça de Portugal, que terminaram com resultados esclarecedores (4-0 e 3-1), respetivamente.



O central David Carmo e o médio Otávio, que cumpriram castigo na primeira jornada do campeonato, podem ser as grandes novidades na equipa orientada por Sérgio Conceição.



A partir das 20h30, o Vitória de Guimarães entra em campo para receber o Estoril Praia, depois de ter sido eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, ante os croatas do Hajduk Split.



A segunda ronda encerra na segunda-feira, com os jogos Marítimo-Desportivo de Chaves (15h30), Paços de Ferreira-Portimonense (20h30), além do Arouca-Gil Vicente (18h00). Os gilistas discutem esta quinta-feira o acesso ao "play-off" da Liga Conferência, diante do Riga, da Letónia.



Programa da segunda jornada:



- Sexta-feira, 12 ago:



Famalicão – Sporting de Braga, 20h15



- Sábado, 13 ago:



Casa Pia – Benfica, 18h00



Sporting – Rio Ave, 20h30



- Domingo, 14 ago:



Boavista – Santa Clara, 15h30



Vizela – FC Porto, 18h00



Vitória de Guimarães – Estoril Praia, 20h30



- Segunda-feira, 15 ago:



Marítimo – Desportivo de Chaves, 15h30



Arouca – Gil Vicente, 18h00



Paços de Ferreira – Portimonense, 20h30