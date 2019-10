I Liga. FC Porto e Benfica prosseguem luta pela liderança

Os "dragões" têm uma deslocação de risco à Madeira, onde vão defrontar um Marítimo a precisar de fazer um bom resultado para se relançar no campeonato.





Para o jogo no Funchal os insulares não podem contar com o avançado Getterson e o defesa-central Kerkez que se encontram lesionados.







Na terça-feira dia em que os maritimistas apresentaram um novo patrocinador, a empresa de apostas desportivas Betano, o presidente Carlos Pereira aproveitou para revelar que o treinador Nuno Manta não está a prazo à frente da equipa e o técnico garantiu uma equipa motivada e confiante em tirar pontos aos "dragões".









Entre a equipa azul e branca regista-se para o encontro frente ao verde-rubros a ausência de Marega entre os convocados enquanto a grande dúvida no "onze" que Sérgio Conceição irá apresentar centra-se na utilização de Manafá ou Alex Telles no lado esquerdo da defesa.







Antes da partida para a Madeira o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu que os princípio de jogo da equipa não se alteram seja qual for o adversário.













O encontro tem o início marcado para as 18h45 com relato na Antena 1 do jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Duarte Gonçalves e os comentários de Vítor Martins.







Na Luz, o Benfica, que segue no segundo lugar com os mesmos pontos dos azuis e brancos, tem a oportunidade de lançar mais pressão para o FC Porto, mas terá pela frente um sempre difícil Portimonense, embora os algarvios estejam a realizar um campeonato aquém das expetativas, principalmente depois da excelente campanha na temporada passada.





Na formação encarnada a grande dúvida é saber quem jogará ao lado de Seferovic na frente de ataque. Raúl de Tomás e Chiquinho são os lógicos candidatos ao lugar.





Na antevisão do jogo o treinador das "águias", Bruno Lage, reconheceu que a equipa procura melhorar as exibições mas o mais importante é vencer.









Do lado dos algarvios há uma mão cheia de jogadores a recuperarem de lesões de longa duração.





No lançamento da partida o técnico dos alvinegros, António Folha, reconheceu as dificuldades que vai encontrar mas prometeu tentar jogar olhos nos olhos com o adversário.









O encontro tem o início marcado para as 20h15 com relato na Antena 1 do jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Luís Cristóvão.



Os outros jogos do dia são:





Rio Ave-Moreirense, 17h00



V. Guimarães-Belenenses, 20h00



Famalicão-Gil Vicente, 21h00



Quinta-feira



Paços de Ferreira-Sporting





Boavista-Sporting de Braga





Santa Clara-V. Setúbal



Recorde-se que o FC Porto lidera com 21 pontos, seguido do Benfica também com 21, Famalicão 19, Sporting 14, V. Guimarães, Boavista e Tondela, todos com 12.