I Liga. FC Porto e Benfica “tropeçam” e continuam separados por um ponto

Depois de novo deslize dos encarnados, desta vez no Bonfim, os “dragões” entraram em campo com a possibilidade de aumentar a vantagem no campeonato para três pontos, mas acabaram por fazer igual ao rival lisboeta.O FC Porto ainda esteve em vantagem, com um golo do central congolês Mbemba, aos 18 minutos, mas o Rio Ave refez a igualdade ainda antes do intervalo, aos 32 minutos, através do avançado iraniano Taremi.Na segunda parte, a equipa de Sérgio Conceição chegou a festejar novo golo, mas um fora de jogo de apenas três centímetros, detetado pelo vídeoárbitro (VAR), acabou por invalidar o lance.Com este empate, o FC Porto continua líder, com 60 pontos, enquanto o Rio Ave, que somou o nono jogo seguido sem perder na prova, está na quinta posição, com 38, e pode ser ultrapassado pelo Famalicão, na luta pelas competições europeias.

"Águias" continuam a falhar penáltis

Horas antes, no Estádio do Bonfim, o Benfica repetiu o resultado na última ronda com o Moreirense e voltou a deixar fugir a vitória, com Pizzi novamente a “tremer” na marcação de grandes penalidades.Depois do Vitória de Setúbal se ter adiantado no marcador, aos 46 minutos, com um golo de Carlinhos, Pizzi refez a igualdade de penálti, aos 51, mas desperdiçou nova penalidade, aos 76.Com o Moreirense, o internacional português já tinha falhado duas grandes penalidades, embora na segunda se tenha redimido na recarga.Foi um final de fevereiro e um início de março complicado para o Benfica, que apenas venceu um jogo nos últimos cinco no campeonato.

