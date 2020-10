I Liga. FC Porto e Santa Clara querem segurar o comando

Às 18h30, o conjunto de Sérgio Conceição, que partilha a liderança do campeonato com Santa Clara e Benfica, com o pleno de seis pontos em dois desafios, recebe os maritimistas, que seguem com três pontos.O Santa Clara é anfitrião do Gil Vicente que venceu o único desafio que disputou: viu adiada a ronda inaugural, com o Sporting, devido a casos de covid-19, estando este jogo ainda marcado pela presença de espetadores, cerca de 1.000 pessoas, no primeiro teste com público em estádios de futebol em Portugal, depois da proibição devido ao novo coronavirus.



Ainda este sábado, o Sporting de Braga, terceiro no último campeonato, tem a oportunidade de garantir os primeiros pontos, na visita ao Tondela.





O Benfica recebe no domingo o recém-promovido Farense, lanterna-vermelha depois de ter perdido os dois jogos realizados.A terceira jornada arrancou na sexta-feira com o empate 1-1 entre Moreirense e Boavista, enquanto o Vitória de Guimarães bateu o Paços de Ferreira por 1-0.Moreirense – Boavista, 1-1 (0-1 ao intervalo)Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 1-0 (0-0)Santa Clara - Gil Vicente, 15h00 locais (16h00, horas de Lisboa)FC Porto – Marítimo, 18h30Tondela - Sporting de Braga, 21h00Nacional - Belenenses SAD, 15h30Famalicão - Rio Ave, 18h30Benfica – Farense, 18h30

Portimonense – Sporting, 21h00